الاعلام الامني يعلن قتل ستة انتحاريين في صحراء الانبار

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "جهاز مكافحة الارهاب نفذ عملية خاصة بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي في صحراء الانبار".
واضافت ان "العملية أدت الى مقتل ٦ إرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة".
يذكر ان القوات الامنية تقوم بين فترة واخرى بتنفيذ عمليات تستهدف عناصر وقياديين في تنظيم "داعش" في صحراء الانبار الغربيةن حيث تتمكن من قتل واعتقال عدد كبير منهم.
واضافت ان "العملية أدت الى مقتل ٦ إرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة".
يذكر ان القوات الامنية تقوم بين فترة واخرى بتنفيذ عمليات تستهدف عناصر وقياديين في تنظيم "داعش" في صحراء الانبار الغربيةن حيث تتمكن من قتل واعتقال عدد كبير منهم.
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