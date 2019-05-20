لبنان يقترب من استكمال ميزانية 2019

وأضاف وزير الإعلام "بقيت تفاصيل بسيطة ستتم صياغتها مساء اليوم، على أن تدخل غدا في صلب الموازنة. أعتقد أننا غدا سنعقد آخر جلسة، فالأرقام انتهت وكذلك المواد القانونية".
ولبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، إذ تبلغ ديونها نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويجتمع مجلس الوزراء بصورة شبه يومية هذا الشهر لوضع اللمسات الأخيرة على الميزانية في مسعى للسيطرة على الإنفاق وكبح الدين.
وحث الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيين على تقديم التضحيات لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية.
وقال خليل يوم السبت إن خفض العجز سيشتمل على توفير ما يقرب من تريليون ليرة للبنانية (663 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين.
وأبلغ رويترز أن الحكومة تهدف لخفض تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزانة بفائدة واحد بالمئة.
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