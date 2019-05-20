الان تتابع الخارجية الأمريكية: من أعطى للحوثيين منصة إطلاق الصواريخ عالية التقنية من تحت الأرض؟ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال حساب فريق تواصل التابع للخاريجة الأمريكية، الاثنين، إن السفير جوناثان كوهين، عرض في جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، أنه لا يمكن تجاهل حقيقة منذ أن بدأت الحرب، ومنذ أن فرض المجلس حظرا على توريد السلاح، فإن الحوثيين استخدموا أسلحة أكثر تقدما لتهديد جيران اليمن.
ونقل الحساب قول كوهين “لم يطور الحوثيون صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة بأنفسهم”.
وعرض فيديو لاستعراض الحوثي منصة صواريخ أرضية متطورة، معلقا بأن الحوثيين لن يتستطيعوا تطوير هذه النوعية من الصواريخ بمفردهم، وتساءل من أين حصلوا عليها وكيف دخلت إلى اليمن؟.
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