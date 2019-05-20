شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: واشنطن لم تسعَ للحوار مع طهران والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين، أن أميركا لم تسعَ للتفاوض مع إيران، نافياً «أخبارا كاذبة» عن هذا الموضوع.
وفي تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» كتب ترمب: «إيران ستدعونا (للتفاوض) عندما تكون مستعدة. إلى ذلك الحين، اقتصادها سيستمر بالانهيار. أنا حزين على الشعب الإيراني!».
في سياق آخر، قال مساعدون في الكونغرس الأمريكي إن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية سيطلعون مجلسي الشيوخ والنواب غداً الثلاثاء على التطورات بشأن إيران بعد مطالبة أعضائهما بمزيد من المعلومات عن التوتر بين الدولتين.
وأوضح المساعدون أن المتحدثين هم وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد وممثل للمخابرات لم يذكر بالاسم.
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