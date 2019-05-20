شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: الانتخابات الرئاسية في موعدها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

جدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مطالبا بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات. ويأتي إعلان صالح بعد حديث مصادر جزائرية عن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو القادم، في وقت لا يزال فيه الوضع في البلاد غير مستقر. وقال صالح اليوم (الإثنين) إن إجراء الانتخابات يجنب البلاد الوقوع في الفراغ الدستوري ويضع حدا لمن يريد إطالة الأزمة، مضيفا أنه من الضروري الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات.

وكانت مصادر رجحت تأجيل الموعد حتى نهاية العام الحالي، مع تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية تشمل الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور.

ومنذ تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم في الثاني من أبريل الماضي، بعد ضغوط من المحتجين والجيش، تستمر الاحتجاجات للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للنظام القديم. ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري الذي يشرف على المرحلة الانتقالية بيانا بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة، علما بأن الموعد النهائي المحدد للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة لجمع وتقديم 60 ألف توقيع هو 25 مايو.