روحاني: الظروف الحالية ليست مواتية للتفاوض مع واشنطن بل للمقاومة والصمود

اكد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ أن "الظروف الحالية ليست مواتية للتفاوض مع ​واشنطن​ بل للمقاومة والصمود".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد أعلن ان "​الولايات المتحدة​ لم تسع للحوار مع ​إيران​"، مشيراً الى "أنني متأكد من أن إيران ستتصل بنا عندما تكون مسعدة لذلك".

وفي تصريح له، أوضح ترامب أن "الاقتصاد الإيراني ينهار وأنا حزين على الشعب هناك".