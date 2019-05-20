الأمم المتحدة: نشعر بالقلق جراء التصعيد بين أميركا وإيران

لفتت ​الأمم المتحدة​ إلى "اننا نشعر بالقلق جراء التصعيد بين ​أميركا​ و​إيران​"، معربةً عن قلقها من إطلاق صاروخ يبدو أنه كان يستهدف السفارة الأميركية ببغداد.

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد أعلن ان "​الولايات المتحدة​ لم تسع للحوار مع إيران"، مشيراً الى "أنني متأكد من أن إيران ستتصل بنا عندما تكون مسعدة لذلك".

وفي تصريح له، أوضح ترامب أن "الاقتصاد الإيراني ينهار وأنا حزين على الشعب هناك".