حماس تنفي اتفاق هدنة 6 أشهر مع إسرائيل

نفى المتحدث باسم ​حركة حماس​ ​فوزي برهوم​ التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس و​اسرائيل​ على عقد تهدئة تمتد لستة أشهر. وكانت القناة الإسرائيلية الـ12 قد أفادت، منذ قليل، بأن "إسرائيل وحركة "حماس" توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما لمدة 6 أشهر"، موضحةً أنه "يتضمن 8 بنود تخص 4 منها "حماس" و4 أخرى إسرائيل"، مشيرة إلى أنه "تلتزم "حماس" بوقف "النشاطات العدوانية" قرب السياج الحدودي بين غزة وأراضي سيطرة إسرائيل، والمحافظة على مسافة 300 من السياج، ووقف الإرباك الليلي، ووقف المسيرات البحرية".

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