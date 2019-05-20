جهانغيري: ليس من مصلحة اميركا التورط في حرب مع ايران

لفت النائب الأول لرئيس الجمهورية الايراني ​إسحاق جهانغيري​ إلى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أظهر عبر تهديده بأنه في قمة الجهل بتاريخ ​إيران​ وحضارتها"، مشيراً إلى أنه "على الساسة الأميركيين أن يقوموا بمراجعة تاريخ إيران ليعرفوا مكانتها في ​العالم​ على مدى التاريخ".

وأشار إلى أنه "ليس من مصلحتهم أن يتورطوا في حرب معنا"، لافتا إلى "أننا نمر الیوم فی ظروف خاصة وان الأمیركیین منذ ثلاث سنوات ولحد الآن، أخذوا یفرضون الكثیر من الضغوط على الشعب الإیراني وانهم یعملون على توسیع نطاق هذه الضغوط یوما بعد یوم، وأخذوا یوحون بالكثیر من إجراءاتهم وكأنما هي إجراءات خاصة بما فیها دخول أسطول أبراهام لینكولن الى الخلیج الفارسي".

وأضاف: "الأمیركیون یتحدثون عن خطتهم لمنع صادرات ​النفط​ الإیراني وكأنه من المقرر وقوع حدث خاص، في حین أكد سماحة قائد الثورة الإسلامیة مرارا أنه لن تكون هناك حرب وأن الأمیركیین لیس في مصلحتهم التورط في حرب جدیدة".