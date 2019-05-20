مسؤول بالقوات العراقية: لا ننوي تعزيز أمن الأميركيين بقوات احتياطية

أكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة للقوات ​العراق​ية، العميد يحيى رسول عبد الله أن "​القوات العراقية​ لا تنوي إشراك أي احتياطات لتعزيز أمن الوحدات الأميركية"، مشيراً إلى أن "التحقيق في سقوط ​صاروخ​ قرب سفارة ​واشنطن​ لدى ​بغداد​ جار فقط من قبل العراق".

ولفت إلى أن "الجهات الأمنية مستمرة بعملية التحقيق، وفي حال تم التوصل إلى أي نتائج سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي"، مشدداً على أن "التحقيق يجري من قبل الجانب العراقي فقط ولا مشاركة للتحالف الدولي أو الجانب الأميركي فيه، و​الأجهزة الأمنية​ العراقية قادرة على أن تتوصل إلى نتائج".

وأشار إلى أن "​القوات الأميركية​ تعمل ضمن القواعد العسكرية العراقية، وهذه القواعد مؤمنة بقطاعات عسكرية عراقية، وأعتقد أن الحالة طبيعية جدا، قطاعاتنا هي الموجودة ضمن القواعد وهي التي تؤمن كل هذه الأماكن".