وزير قطري: نسعى لتخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة

أعلن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، أن "قطر تبذل جهودا لتخفيف التوتر بين ​إيران​ و​الولايات المتحدة​"، مؤكداً "موقف قطر الداعم دوما لكل عملية سلمية وتأييدها لكل مسعى لإعادة الوضع في المنطقة إلى استقراره".

ولفت أن "وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ذكر أثناء زيارته إلى ​طهران​ أن قطر تبذل جهودا لتخفيف التوتر، وأن الأميركيين يراقبون هذه الجهود"، معرباً عن قناعته بأن إيران لا تريد حربا أو زعزعة للاستقرار في المنطقة.