وزير الثقافة عرض والسفير الالماني مجالات التعاون

استقبل وزير الثقافة الدكتور محمد داود داود في مكتبه في الوزارة السفير الالماني في لبنان جورج برغيلين، في حضور مدير معهد غوته كورناد يسللير والمستشارة في السفارة هنداجا فرح، وكانت جولة افق حول الاوضاع والتطورات الحاصلة اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين على متخلف الصعد، لاسيما منها الثقافية والتعاون القائم في هذا الاطار بين البلدين، خاصة وانه سبق للدولة الالمانية ان ساهمت في دعم عدد من المشاريع المتعلقة بالآثار.
كما تطرق اللقاء الى امكانية التعاون مستقبلا في نشاطات ثقافية مشتركة.
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