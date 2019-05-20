نقولا: السياسيون يحمّلون المواطن وزر فسادهم وعجزهم غير مبالين بوجعه

لفت النائب السابق ​نبيل نقولا​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي أن "مقومات الدولة القوية هي شعب يعيش بكرامة وجيش وقوى امنية تحفظ الداخل والحدود وقضاء يحكم ب​العدل​ ومدرسة تربي الاجيال وضمان صحي يحفظ كرامة المواطن"، متسائلا: "اين نحن من هذه الدولة؟ سياسيون يحملون المواطن وزر فسادهم وعجزهم وغير مبالين بوجعه".

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