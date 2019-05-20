محامو "متحدون" يعلنون عدم التساهل إزاء تخلّف جهاد العرب بفرز النفايات في معملي العمروسية والكرنتينا

اكد الفريق القانوني في تحالف متحدون "محامون متحدون ضد الفساد" بعد اجتماعه الدوري في مركز التحالف في العدلية خصصه لبحث ملفات الفساد لا سيما ملف ​الكوستابرافا​ وآخر تطوراته الميدانية، "عدم التساهل إزاء التلكؤ في تنفيذ التزامات مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة JCC "​جهاد العرب​ للتجارة والمقاولات" وشركة "SORIKO" المتعهدة فرز ​النفايات​ في معملي العمروسية و​الكرنتينا​، وذلك إبان الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تترجم الأقوال بالأفعال، خاصة وأن فريق متحدون كان قد لمس خطوات إيجابية في المرحلة الأولى بتسهيل مهمته الدخول إلى أقسام المطمر ومعملي الفرز ومعمل التسميد في الكورال، إذ لم يتوانَ الفريق منذ ذلك الحين عن بذل كل جهد ممكن لإعداد تقرير تقني حول جميع المشاهدات التي تبين مكامن الخلل الأساسية في المعالجة المتبعة حاليا للنفايات تمهيدا لطرح الحلول الملائمة، مرورا بأزمة الروائح الكريهة للمواد السامة في المطار وصولا إلى تلوث ​نهر الغدير​".

واشار البيان الى انه في الوقت الذي قام فيه محامو "متحدون" بتجميد الإجراءات القضائية بشكل مؤقت إفساحا في المجال للتعاون في العمل من قبل العرب وفريقه، يستغرب محامو متحدون أشد الاستغراب قيام نقابة المحامين في بيروت بمنح الإذن استثنائيا بملاحقة عضو التحالف المحامي ​رامي عليق​ بمعرض شكوى كان تقدم بها جهاد العرب ضده، حيث يعتزم محامو متحدون، آسفين، استئناف القرار بمنح الإذن.

اضاف "يُطلع تحالف متحدون الإثنين المقبل الرأي العام عبر مؤتمر صحفي على حقائق ونتائج الكشوفات الميدانية والتي تنشر للمرة الأولى في ملف الكوستابرافا، على أن تعطى للعرب وفريقه مهلة أخيرة حتى يوم الجمعة المقبل في 24 أيار 2019 للالتزام الفعلي بمضمون المذكرة".