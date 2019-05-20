أسامة سعد يبحث مشاكل مستشفى صيدا الحكومي مع وفد من لجنة موظفي

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور ​أسامة سعد​ في مكتبه في صيدا وفدا من اللجنة النقابية لموظفي ​مستشفى صيدا الحكومي​ برئاسة خليل كاعين، وذلك بحضور ممثلين عن اللجنة العمالية النقابية في التنظيم. وقد عبر الوفد عن الرفض والاستنكار للمعاملة الكيدية التي يتبعها مدير المستشفى مع الموظفين، وبخاصة مع أعضاء اللجنة النقابية.

كما عبر الوفد عن القلق الذي يشعر به الموظفون نتيجة التأخر في تنفيذ الوعود التي قطعها وزير الصحة عند تعليق الإضراب من قبل الموظفين لمدة أسبوعين. ومن تلك الوعود: دفع الرواتب المتأخرة عن ثلاثة أشهر، وإسقاط الدعوى القضائية المرفوعة من قبل المدير ضد الموظفين، والبدء بإصلاح الأوضاع المتردية للمستشفى، ولا سيما لجهة وضع حد للتجاوزات الإدارية وللفساد المستشري، وتوفير الأموال اللازمة لتأمين مستلزمات العمل الضرورية كالأدوية، والأمصال وسواها، وغير ذلك من الأوضاع المشكو منها.

من جهته أكد سعد على تأييد مطالب الموظفين لكونها حقوقاً مشروعة لهم، فضلا عن أن تحقيقها يساعد على استعادة المستشفى لعملها بشكل طبيعي.

كما شدد سعد على أهمية معالجة كل الأوضاع التي تعاني منها المستشفى لكي تكون مؤهلة للقيام بدورها في توفير الاستشفاء لذوي الدخل المحدود في صيدا والجنوب والاقليم وسائر المناطق التي اعتاد سكانها منذ سنوات على التوجه نحو مستشفى صيدا الحكومي .

وطالب سعد وزير الصحة بالتدخل السريع من أجل معالجة أوضاع المستشفى خدمة ً للمرضى وإنصافا للموظفين.