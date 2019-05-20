العثور على جثة اثيوبية قضت شنقا في منزل مخدومتها في شكا

تم العثور على الخادمة الاثيوبية إ.أصفاو جثة في منزل مخدومتها أ.ز. في شكا.
وبعد الكشف على الجثة من قبل الاجهزة المختصة، تبين أن الخادمة قضت شنقا بعدما ربطت عنقها ويدها بحبل وعلقت نفسها.
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