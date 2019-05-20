أفادت مصادر وزارية لقناة OTV، بأن "اكثر من 22 مادة جديدة ادخلت على ​الموازنة​"، مشيرة إلى أنه "عدلت ١٨ مادة ما يناقض تصريح وزير المال ​علي حسن خليل​ بشأن عدم ادخال مواد قانونية جديدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارية للـ OTV: اكثر من 22 مادة جديدة ادخلت على الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.