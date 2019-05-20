بعد ضجة توقيف شحنة الذهب .. مدير “مناجم”: ما وقع هو سوء تفاهم بسيط ووضحنا الوضع للسلطات السودانية

بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها توقيف الجيش السوداني لشحنة من الذهب كانت قد حملته شركة “مناجم” المغربية، خرج المدير العام للشركة، في حوار مطول له، يعبر عن اطمئنان المستشمر المغربي للوضع في السودان رغم ما تعيشه البلاد.

وقال عماد التومي، المدير العام لشركة ” Managem” في حوار له مع صحيفة “ليكونوميست”، إن ما وقع حول شحنة الذهب التي كانت تحملها شركته هو “سوء تفاهم بسيط”، مؤكدا على أن شركته مصممة على تعزيز استثماراتها في إفريقيا.

وأكد التويمي على أن زبناء وشركاء المؤسسة، يعرفون جيدا أنها تشتغل في احترام تام للقواعد والقوانين، مضيفا “لقد وضحنا الوضع للسلطات السودانية”.

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وتستثمر الشركة المغربية 120 مليون دولار منذ بداية أعمالها في السودان، كما تشغل 99 شخصا في المنطقة.

وكانت السلطات العسكرية الجديدة الممسكة بزمام الحكم في السودان، قد أعلنت قبل أيام قليلة عن توقيف شحنة من سبائك الذهب كانت في طريقها نحو التصدير، بدعوى أنها تعود إلى شركة “مناجم” المغربية، التي تحصل على التراخيص القانونية لهذه العملية.

واستمر الغموض مخيما على هذا الموضوع، رغم حساسيته الاقتصادية والسياسية الكبيرة، حيث كانت تصريحات مقتضبة قد صدرت باسم الشركة المغربية ومصادر سودانية، كلها حاولت نفي شبهة خرق القانون عن العملية، وتأكيد حصولها على التراخيص القانونية اللازمة، فيما اكتفت الحكومة المغربية بتصريح مقتضب يقلل من حجم الواقعة.