الشوبي: ليس لدى العرب الشجاعة للقيام بما فعلته مادونا والفرقة الإسلندية في إسرائيل

قال الفنان المغربي، محمد الشوبي، أمس الأحد، إن العرب لا يمتلكون الشجاعة الكافية لرفع راية فلسطين، وسط إسرائيل، كما فعلت النجمة العالمية “مادونا”، وفرقة غنائية إيسلندية.

وأشاد الشوبي بخطوة الفنانة العالمية “مادونا”، التي أقحمت في عرضها الغنائي، المقام ضمن مسابقة “يوروفيجين” الأوربية، راقصة، وعلى ظهرها علم فلسطين، وراقص آخر على ظهره علم إسرائيل، في إشارة إلى مناداتها بالتعايش في المنطقة، في حين قام فريق “هاتاري” الغنائي، الذي يمثل دولة إيسلندا في المسابقة الأكبر في أوربا، برفع أعلام إسرائيل عندما كانت الكاميرا تصورهم.

وكتب الشوبي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تدوينة جاء فيها: “لا يوجد في العرب من يملك الشجاعة، التي لدى “مادونا” ولدى الفرقة الغنائية الإيسلندية، لأجل الذهاب إلى إسرائيل، ورفع العلم الفلسطيني في تظاهرة رسمية عالمية”.

وخلف تصرف مادونا، والفرقة الإيسلندية في تل أبيب، إشادة من مناصري القضية الفلسطينية، في حين أثار حفيظة إسرائيل، التي عبرت عن رفضها للأمر من خلال تصريح لوزيرة الثقافة الإسرائيلية “ميري ريجيف”.