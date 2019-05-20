علم “اليوم 24” أن رجلا في عقده السادس، أقدم على الإنتحار، مساء اليوم الاثنين، بحي بوركون بالدار البيضاء.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالك عمد على رمي نفسه من سطح بناية، تتكون من 5 طوابق.
وأكدت المصادر ذاتها، أن أسباب الحادث لازالت مجهولة.
وقد حلت المصالح الأمنية إلى عين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.
كانت هذه تفاصيل خبر البيضاء.. ستيني يلقى بنفسه من أعلى عمارة من 5 طوابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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