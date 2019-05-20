سناء عكرود: هؤلاء الفنانون أمتعوني في رمضان

وجهت الفنانة سناء عكرود، أمس الأحد، الثناء، والإشادة، بعدد من الممثلين المغاربة، الذين يشاركون في أعمال رمضانية، مسلطة الضوء على المسلسلات، التي تتابعها، ونالت رضاها.

وسلطت عكرود في تدوينة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، الضوء على عدد من الأعمال المعروضة على القناتين الأولى، والثانية، من بينها مسلسل “الماضي لا يموت”، الذي كتبت عنه: “حبكته مشوقة، وأحداثه متصاعدة، وممثلوه، الذين تألقوا بهدوء، وتمكنوا، فحققوا مزيجا قويا بين جيل متمكن، جيل رشيد الوالي، والرقيقة فاطمة خير، والمدهش الهادئ فريد الركراكي، والجيل اللاحق المتمثل في العزيز على قلبي المتميز سعيد أيت باجة، ونسرين الراضي، وعمر لطفي، تحت إدارة مختلفة، ومحكمة للمخرج الشغوف هشام جباري”.

وتتابع عكرود مسلسل رضاة الوالدة كذلك، وقالت عنه: “إنه شائق، وقوي، سواء من ناحية الممثلين، أو الكتابة، أو العمل الإخراجي المركز، مضيفة: “إلا أني أخص بالذكر فيه ناصر أقباب وأداءه المتفرد، والممتع”.

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وأضافت عكرود: “ودقة قلب خاصة لممثلة مدهشة استمتعت بحضورها وحسها الكوميدي غير المفتعل في سلسلة “زواجي محال”، هي إيمان هادي.. راكي غزالة”.

ولم تنس عكرود العمل، الذي تشارك فيه، وهو ستكوم “البهجة ثاني”، الذي قالت عنه: “نوهت السنة الماضية بجميلة الهوني، وعزيز الحطاب وسي عبد الله فركوس، إلا أنني هذه السنة أرغب بشدة بالتعبير عن إعجابي بسي محمد الخياري، وعطائه الغزير، بلغته الكوميدية المتميزة، غير المحدودة، واجتهاده غير المشروط، ثم بالفنان الكتوم، والذكي، عبد الصمد مفتاح الخير، الذي أعشق حضوره، وقاموسه الحركي، وذكاءه، الذي يوظفه ببراعة، وهدوء”.

وتنال الأعمال الدرامية الإشادة، والثناء في رمضان الحالي، من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وما يؤكد ذلك هو نسب مشاهدة حلقاتها على موقع “يوتوب'”، عكس الأعمال الكوميدية، التي تصفها فئة من الجمهور بـ”الحامضة”.