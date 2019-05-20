قامت وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، في عملية بعرض المتوسط، ليل الأحد الاثنين، بإغاثة عدة مراكب مطاطية، على متنها 169 مرشحا للهجرة السرية من جنوب الصحراء.
وعلم لدى مصدر عسكري أنه تم نقل جميع هؤلاء المرشحين للهجرة سالمين إلى الموانئ المتوسطية للمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر على متنها 169 مهاجرا سريا من جنوب الصحراء.. البحرية الملكية تغيث مراكب مطاطية بالمتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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