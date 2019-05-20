بعد تجربة “فاشلة” في السعودية.. بوحدوز يعود لألمانيا ومدرب الفريق: “يجيد اللعب بالرأس”

عاد عزيز بوحدوز، المهاجم الدولي المغربي لألمانيا، من أجل خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الألماني، الدرجة الثانية، مع فريقه السابق، ساندهاوزن، واحد من الأندية التي عمرت طويلا في الدرجة الثانية، وذلك بعد تجربة غير ناجحة في الدوري السعودي هذا الموسم، مع نادي الباطن.

وأعلن النادي الألماني، اليوم الإثنين، تعاقده الرسمي مع لاعبه السابق، البالغ من العمر 32 سنة، في عقد سيمتد إلى غاية صيف سنة 2021.

وسبق لبوحدوز أن لعب لموسمين مع فريق ساندهاوزن الألماني، منذ سنة 2016 إلى غاية 2018، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع صامباولي الألماني، ويرحل للسعودية، حيث خاض تجربة غير موفقة مع فريق الباطن السعودي.

وعبر أوي كوشينات، مدرب الفريق الألماني عن سعادته بتوقيع بوحدوز مع الفريق، معتبرا بأن ” عزيز يعتبر من البروفايلات التي يبحث عنها النادي، فهو لاعب مقاتل على أرضية الميدان، ويمتاز بإجادته اللعب بالرأس”.