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كريستيانو يختار مرشحه لخلافة أليغري

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق يوفنتوس الإيطالي في الأيام الأخيرة، بأن مدربه ماسيمليانو أليغري، لن يدربه في الموسم الكروي القادم.

وقالت صحيفة "توتو سبورت"، إن مهاجم الفريق البرتغالي ، يرغب في تولي مواطنه جوزيه مورينيو، منصب المدير الفني للبيانكونيري، خلفا لماسيمليانو أليغري.

وسبق لجوزيه مورينيو، أن درب كريستيانو رونالدو، خلال فترتهما في الإسباني، كما يشترك الثنائي في نفس وكيل الأعمال، وهو خورخي مينديز.

يذكر أن بعض التقارير الإيطالية، أكدت أن هناك 6 مرشحين لخلافة أليغري، وهم أنطونيو كونتي، ماوريسيو بوكيتينو (توتنهام)، ديديه ديشامب (منتخب فرنسا)، سيموني إنزاغي (لاتسيو)، جيان بييرو جاسبيريني (أتلانتا) وسينيسا ميهايلوفيتش (بولونيا).

وسيرحل أليغري بعد مسيرة مميزة رفقة يوفنتوس على المستوى المحلي، بعدما تمكن من قيادة اليوفي للتتويج بلقب الكالتشيو في آخر 5 سنوات، وفاز بكأس إيطاليا 4 مرات متتالية، وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

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