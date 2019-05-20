"غوغل" تسحب ترخيص "أندرويد" و"هواوي" تواصل العمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت شركة "هواوي" أنها لن تتخلى عن مستخدمي هواتفها الذكية، أو اللوحات الذكية، أو باقي أجهزتها الذكية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
ووجهت شركة "غوغل" الأميركية ضربة اقتصادية إلى شركة "هواوي" الصينية، بعدما رضخت الأولى لضغوط من الإدارة الأميركية، إذ سحبت ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة.
ومن المتوقع أن يجعل قرار غوغل، تلك الهواتف، تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة القادمة.
لكن من جهتها قالت الشركة الصينية "سنواصل تقديم التحديثات والخدمات والدعم الأمني لهواتفنا الذكية وحاسباتنا اللوحية، بعد إعلان غوغل بسحب ترخيص أندرويد".
وأضافت هواوي "قدمنا بالفعل مساهمات كبيرة في تطوير ونمو نظام تشغيل أندرويد في جميع أنحاء العالم".
اختتمت تصريحها قائلة "سنواصل كذلك بناء نظام بيئي آمن ومستدام، من أجل توفير تجربة أفضل لجميع مستخدمينا في كل أنحاء العالم".
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الأميركية إن الوزارة من الممكن أن تقلص قريبا القيود المفروضة على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، بعد أن سبب فرض قيود عليها الأسبوع الفائت، أن يصبح من شبه المستحيل بالنسبة لهواوي شراء سلع مصنعة في الولايات المتحدة.
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