فيسبوك تحذف صفحات كاذبة تحمل اسم الامانة العامة لمجلس الوزراء

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، إن "شركة فيسبوك قامت بحذف عدة صفحات كاذبة تحمل اسم الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي"، مبينا أن "الصفحات يتابعها آلاف المستخدمين، وتمارس كذباً فاضحاً وتنشر اخبار مزيفة تساهم في التشويش على المواطن العراقي وتضييع الحقيقة فيما يتعلق بالاحداث والبيانات الرسمية والعطل".واشار المركز الى أن "احدى اهم هذه الصفحات المزيفة التي تم حذفها كانت مُتابعة من قبل اكثر من 60 الف مستخدم، وكانت ناشطة في نشر الاكاذيب، واخرها هو خبر العطلة في التاسع من الشهر الماضي، التي نشرته وادعت انه عطلة، وتم مشاركته من الاف المواطنين في حينها، وصدقه العديد من الناس".

وجدد المركز دعوته، لـ الجهات الحكومية بـ "اتخاذ الاجراءات اللازمة لحذف الصحفات المزيفة التي تستخدم اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتقليل من الاخبار الكاذبة والحد من انتشارها".