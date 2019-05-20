استبدال مقعدين لمرشح ومرشحه من كتلتين برلمانيتين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "وفقا للمادة 52 من الدستور فقد تم اعتبار المرشحة خالدة خليل رشو من الحزب الديمقراطي الكردستاني فائزة بديلا عن صفوان بشير من القائمة نفسها".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، انه "تم اعتبار محمد فرمان شاهر فائزا من قائمة الجماهير بديلا عن سهام عباس علي من نفس القائمة".
يشار الى ان رئيس ائتلاف الرافدين يونادم كنا اكد في، الأربعاء 17 نيسان 2019، صدور قرار من المحكمة الاتحادية يقضي بمنحه مقعد النائب برهان الدين اسحاق ضمن الكوتا المسيحية.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، انه "تم اعتبار محمد فرمان شاهر فائزا من قائمة الجماهير بديلا عن سهام عباس علي من نفس القائمة".
يشار الى ان رئيس ائتلاف الرافدين يونادم كنا اكد في، الأربعاء 17 نيسان 2019، صدور قرار من المحكمة الاتحادية يقضي بمنحه مقعد النائب برهان الدين اسحاق ضمن الكوتا المسيحية.
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