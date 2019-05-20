نسخة مسجد سلطان أحمد باسطنبول تتكرر في دهوك

وبُني المسجد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 2500 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ 39 ﻗﺒﺔ ﻭﻣﻨﺎﺭﺗﻴﻦ يعتليان المسجد. يشار إلى أن مسجد "شهيدان" ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ حوالي ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ ﻣُﺼﻠﻲ ﻓﻲ أربع ﻗﺎﻋﺎﺕ تحيط به.

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