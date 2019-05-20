الغزي: التوجه الحكومي يتركز نحو الاستثمار لتخفيف الضغط عن التزامات القروض

وأضافت أنه "جرى خلال الإجتماع الذي حضرته الجهات ذات العلاقة بيان موقف المنح والتعهدات والالتزامات الدولية التي أعلنت في المؤتمر الذي عقد في شباط/ 2018، وحجم التعهدات وطبيعتها وآليات التنفيذ الخاصة بكل منها، حيث أشارت بيانات وزارة التخطيط وصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية إن نسبة كبيرة من التعهدات كانت موجودة قبل مؤتمر الكويت وتم إدراجها لدى إعلان التعهدات".
وأكد الغزي خلال اللقاء، أن "التوجه الحكومي يتركز حالياً نحو الإستثمار والمشاريع الإنتاجية لتخفيف الضغط عن التزامات القروض والغطاء الحكومي للضمانات".
وأوضحت أمانة مجلس الوزراء، أنه "تمت مراجعة عمل اللجان المشكلة بشأن متابعة الالتزامات الدولية منها تشكيل لجنة التعافي والاعمار وصندوق ائتماني بإشراف البنك الدولي في وزارة التخطيط، ساهم بتحويل أموال المنح الاجنبية الى المشاريع المطلوبة إضافة الى إطلاق منصة الكترونية لمتابعة المشاريع في العراق التي أنجزت بالتعاون مع (برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية)".
وكان مؤتمر الكويت الدولي عقد في شباط 2018، وكان الهدف منه إيجاد خطط للتعافي وإعادة إعمار المناطق المتضررة في العراق، وتوفير الحاجات التمويلية وتقدير الخسائر، إلى جانب الحصول على الإعتراف الدولي بتضحيات العراق الجسيمة التي تكبدها خلال مواجهته هجمة "داعش".
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