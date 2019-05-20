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رئاسة الوزراء تعلق على قرار نقل مباراة ذوب آهن والنصر من العراق

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2019-05-20 | 19:38

رئاسة الوزراء تعلق على قرار نقل مباراة ذوب آهن والنصر من العراق

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علق مستشار رئيس الوزراء لشؤون ، اياد بنيان، على قرار الاتحاد الاسيوي بنقل مباراة ذوب آهن والنصر السعودي بدوري الابطال، من ملعب كربلاء الدولي.
وابلغ نادي النصر السعودي، مدير ملعب كربلاء الدولي مهند الجراح، بان الاتحاد الاسيوي، ابلغه بتلقيه توجيه من الاتحاد الاسيوي بتأجيل مباراته امام ذوب آهن ونقلها من ملعب كربلاء الدولي.

وقال بنيان في حديث للسومرية نيوز، إن "اتحاد الكرة، استشار رئاسة الوزراء بشأن نقل مباراة ذوب آهن والنصر السعودي من ملعب كربلاء الدولي".


واوضح أن "مجلس الوزراء ايد قرار اتحاد الكرة بابلاغ الاتحاد الاسيوي بنقل المباراة بسبب الاوضاع العامة التي تعيشها المنطقة ولا يوجد ما يدعو للقلق".

يذكر أن الاتحاد الآسيوي نقل مباريات الأندية أمام الإيرانية إلى ملاعب محايدة قبل ثلاث مواسم.

واختار النصر ذهاباً ملاقاة ذوب آهن في دبي، فيما اختارت إدارة الفريق الإيراني اللعب في كربلاء، قبل أن تلغي قراراها ذلك اعتراضاً منها على أحداث صاحبت مواجهة ذوب آهن في كربلاء أمام الزوراء العراقي.


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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