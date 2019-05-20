المنافذ تعلن استئناف حركة المسافرين بين العراق وايران عبر منفذ الشيب

وقال مدير علاقات المديرية علاء الدين القيسي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم اليوم استئناف حركة المسافرين مابين العراق وايران في منفذ الشيب الحدودي بعد ما اعلمنا الجانب الايراني قبل قليل".
واضاف القيسي، أن "المنفذ اغلق بسبب السيول التي ضربت المنفذ بتاريخ ٦/٤ وتسببت بقطعه".
واضاف القيسي، أن "المنفذ اغلق بسبب السيول التي ضربت المنفذ بتاريخ ٦/٤ وتسببت بقطعه".
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