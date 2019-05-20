ويقول موقع "هيلث لاين" الصحي إن "ابيضاض الأظافر" مشكلة صحية شائعة"، مشيراً إلى أن "معظم البالغين يواجهونها في مرحلة ما من حياتهم، لكنها غير مؤذية".
و"ابيضاض الأظافر" عبارة عن بقع صغيرة وكبيرة أو خطوط بيضاء تظهر على الأصابع والأظافر، وفي بعض الحالات تغطي مساحات كبيرة من الإظفر.
ويرجع الموقع الصحي أسباب هذه المشكلة إلى نقص في المعادن لدى الإنسان، مثل الزنك والكالسيوم، فضلا عن استخدام الأظافر الاصطناعية بكثرة، والإصابات التي تلحق بالأصابع والأظافر نتيجة ضربها على الطاولة مثلا، إلى جانب حساسية الجسم.
و"ابيضاض الأظافر" عبارة عن بقع صغيرة وكبيرة أو خطوط بيضاء تظهر على الأصابع والأظافر، وفي بعض الحالات تغطي مساحات كبيرة من الإظفر.
ويرجع الموقع الصحي أسباب هذه المشكلة إلى نقص في المعادن لدى الإنسان، مثل الزنك والكالسيوم، فضلا عن استخدام الأظافر الاصطناعية بكثرة، والإصابات التي تلحق بالأصابع والأظافر نتيجة ضربها على الطاولة مثلا، إلى جانب حساسية الجسم.
كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة المخاوف من 'ابيضاض الأظافر'؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.