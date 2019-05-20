إطلاق 400 مليار دينار لتنفيذ البنى التحتية في مشروع ميناء الفاو الكبير

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزيرها التخطيط نوري صباح الدليمي صادق، اليوم، على إطلاق صرف 400 مليار دينار لتنفيذ البنى التحتية في مشروع ميناء الفاو الكبير، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتحسين الواقع الاقتصادي في محافظة البصرة خاصة والعراق بنحو عام".وأضافت الوزارة، أن "في إطار اختصار الروتين وتنفيذ البنى التحتية في مشروع ميناء الفاو الكبير في اقصر فترة زمنية ممكنة، خوّل وزير التخطيط الجهات المعنية في وزارة النقل بصلاحيات التنفيذ والصرف مع مراعاة الالتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2019".

وأوضح الدليمي، بحسب البيان، أن "مبلغ الـ 400 مليار دينار تمت المصادقة عليه ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل لعام 2019، عدا المبالغ المستحقة للمقاولين".