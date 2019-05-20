وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزيرها التخطيط نوري صباح الدليمي صادق، اليوم، على إطلاق صرف 400 مليار دينار لتنفيذ البنى التحتية في مشروع ميناء الفاو الكبير، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتحسين الواقع الاقتصادي في محافظة البصرة خاصة والعراق بنحو عام".
وأضافت الوزارة، أن "في إطار اختصار الروتين وتنفيذ البنى التحتية في مشروع ميناء الفاو الكبير في اقصر فترة زمنية ممكنة، خوّل وزير التخطيط الجهات المعنية في وزارة النقل بصلاحيات التنفيذ والصرف مع مراعاة الالتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2019".
وأضافت الوزارة، أن "في إطار اختصار الروتين وتنفيذ البنى التحتية في مشروع ميناء الفاو الكبير في اقصر فترة زمنية ممكنة، خوّل وزير التخطيط الجهات المعنية في وزارة النقل بصلاحيات التنفيذ والصرف مع مراعاة الالتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2019".
وأوضح الدليمي، بحسب البيان، أن "مبلغ الـ 400 مليار دينار تمت المصادقة عليه ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل لعام 2019، عدا المبالغ المستحقة للمقاولين".
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق 400 مليار دينار لتنفيذ البنى التحتية في مشروع ميناء الفاو الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.