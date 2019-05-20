الان تتابع اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس” لمدة 6 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفادت قناة RT، بأن الاحتلال الإسرائيلي وحركة “حماس” توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما لمدة 6 أشهر. وأوضحت القناة، نقلا عن مصادر مطلعة على فحوى الاتفاق، أنه يتضمن 8 بنود تخص 4 منها “حماس” و4 أخرى إسرائيل.

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