ترامب: الحديث عن محاولات أميركية للتفاوض مع إيران لا أساس له من الصحة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحديث عن محاولات أميركية للتفاوض مع إيران لا أساس له من الصحة.

وأضاف: “الإيرانيون سيتصلون بنا عندما سيكونون مستعدين وحتى ذلك الحين فإن اقتصادهم سيستمر في الانهيار .. إنه أمر محزن للشعب الإيراني”.