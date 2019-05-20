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الان تتابع ترامب: الحديث عن محاولات أميركية للتفاوض مع إيران لا أساس له من الصحة والان مع التفاصيل
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحديث عن محاولات أميركية للتفاوض مع إيران لا أساس له من الصحة.
وأضاف: “الإيرانيون سيتصلون بنا عندما سيكونون مستعدين وحتى ذلك الحين فإن اقتصادهم سيستمر في الانهيار .. إنه أمر محزن للشعب الإيراني”.
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