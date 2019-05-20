صحيفة تركية: الاقتصاد ينهار وأردوغان يصرف ببذخ على تشييد قصره الصيفي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف تقرير لصحيفة جمهوريت التركية، الإثنين، عن آخر تطورات عمليات تشييد القصر الرئاسي الصيفي الخاص بالرئيس، رجب طيب أردوغان، والذي تتواصل أعمال إنشائه عند خليج (أوكلوك) بمنطقة (غوك أوفا) التابعة لمدينة مرمريس في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد، في حين يعاني الاقتصاد التركي الأمرين ومهدد بالانهيار.

ووفقا لتقرير الصحيفة التركية، فإن أبنية جديدة أشبه بقصور صغيرة لها أحواض سباحة خاصة أضيفت إلى مكان إنشاء القصر الذي بدأت عملية تشييده بأوامر من أردوغان بعد ارتكاب مجزرة بيئية بحق المنطقة التي يشيد عليها حيث تم قطع نحو 40 ألف شجرة من المكان.

الصحيفة التركية ذكرت أنه تبين مؤخرًا إنشاء قصور صغيرة أو فيلات بأحواض سباحة خارج مساكن طواقم العمل بجانب القصر الصيفي الذي يتم تشييده على أنقاض قصر مماثل تم إنشاؤه في عهد الرئيس الثامن للبلاد تورغوت أوزال.

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وأضافت أن هذه القصور الصغيرة أو الفيلات يتم إنشاؤها خلف القصر الذي سيستخدمه أردوغان، وهي عبارة عن وحدات سكانية أقل ارتفاعا من القصر تضم أحواض سباحة.

ولفتت في ذات السياق أيضًا إلى أن تم الانتهاء من إنشاء ساحتين رياضيتين مكشوفتين بالقصر الصيفي، كما أنه تمت إقامة طريق جديد ومراسٍ لرسوّ اليخوت الكبيرة من أجل القصر الذي اكتملت أعمال إنشائه بنسبة كبيرة.

كما تم الانتهاء من أعمال ملء مساحة 10 آلاف و966 مترا مربعا بالمياه من أجل إقامة 3 شواطئ بجانب مرسيين بامتداد 170 و50 مترا، وفق ذات المصدر.

وتقرر في إطار المشروع أيضًا إقامة مرسى و3 شواطئ صناعية على شكل هلال.