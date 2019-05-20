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البحرين تستنكر بشدة العمل العدائي الدنيء الذي استهدف مكة المكرمة ومدينة جدة

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الان تتابع البحرين تستنكر بشدة العمل العدائي الدنيء الذي استهدف مكة المكرمة ومدينة جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين وأدانت بشدة إطلاق صاروخين باليستيين من قبل المليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية، باتجاه مكة المكرمة، ومدينة جدة في المملكة العربية الشقيقة، مؤكدة أن هذا العمل العدائي الدنيء يعد تجاوزا خطيرا وانتهاكا جسيما لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية واعتداء آثما على حرمة الأماكن المقدسة واستفزازا لمشاعر جميع المسلمين.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بيقظة وبسالة قوات الدفاع الجوي السعودي وتصديها  للصاروخين، فإنها تؤكد أن مملكة البحرين كانت وستظل دوما في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، واستهداف المقدسات الدينية فيها، مؤكدة ضرورة تضافر جهود جميع الدول الإسلامية والمجتمع الدولي بأسره من أجل وقف مثل هذه الاعتداءات الإجرامية ومحاسبة مرتكبيها وكل من يمولهم أو يدعمهم.

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