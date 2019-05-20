سلطات أردوغان تخوِّف الأتراك بداعش قبل إعادة الانتخابات بإسطنبول.. فيديو

أثارت تصريحات لوزير داخلية تركيا تساؤلات عن علاقة السلطات التركية بتنظيم داعش.

وكان وزير الداخلية التركي أكد أن تنظيم داعش سينشط في تركيا خلال الأيام المقبلة.

وبعد يومين من تصريحات الوزير التركي نشر تنظيم داعش وثيقة تكشف تجهيز انتحاريين لتنفيذ عمليات في تركيا.

وبحسب مراقبين، فإن الهدف من التصريحات والوثيقة هو تخويف الأتراك قبل إعادة الانتخابات في اسطنبول.

وكانت داعش قد نفذ عمليات ضد مراكز انتخابية في العراق وأفغانستان خلال الفترة الماضية.