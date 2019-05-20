قرقاش: محاضرة ماتيس في مجلس محمد بن زايد شهادة ثمينة للإمارات

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن محاضرة الجنرال جيم ماتيس في مجلس الشيخ محمد بن زايد الرمضاني كانت مؤثرة في تقديرها لتجربته الممتدة مع الإمارات وقيادتها.

وأضاف قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، أيار 20، 2019: ماتيس عرف الإمارات ووثق بها، وجمعته الصداقة والتحديات مع الشيخ محمد بن زايد.

وتابع الوزير الإماراتي: حديثه في هذه الأمسية شهادة تقدير ثمينة لتجربة يصفها بـ "الفريدة".