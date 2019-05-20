شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي باليمن يجدد موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

جدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى اليمن، كريستوفر هنزل، موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية في اليمن.

وأكد خلال تسليم أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن واشنطن تدعم الحل السياسي في اليمن والجهود التي تقودها الامم المتحدة.

وشدد اليماني وفقاً بوكالة الأنباء اليمنية، على حرص الحكومة اليمنية على تنفيذ اتفاق ستوكهولم نصاً وروحاً، ورفض أي إجراء أحادي الجانب دون آلية تحقق، مثمناً مواقف الولايات المتحدة ودورها في مساندة الحكومة الشرعية وجهودها لدعم إعادة بناء المؤسسات الحكومية التي دمرتها مليشيا الانقلاب.