شكرا لقرائتكم إيران ترفع كمية إنتاج اليورانيوم المخصب لأربعة أضعاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران قامت اعتباراً من الاثنين برفع معدل كمية إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67% لأربعة أضعاف.

ونقل كمالوندي، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، عن مدير موقع "نطنز" لتخصيب اليورانيوم قوله إن هذا القرار يأتي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي كان قد هدد بالعودة إلى أنشطة التخصيب خارج إطار الاتفاق النووي.

وبحسب وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، أوضح كمالوندي أن "هذا لا يعني رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية أجهزة الطرد المركزي، بل إن الطاقة الإنتاجية (أي سرعة الإنتاج) لليورانيوم المخصب ذات نسبة 3.67% سترتفع إلى 4 أضعاف. وقد تم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر".

وهدد المسؤول الإيراني بقيام إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 190 ألف سو، قائلاً إن "هذا الأمر يعد سهلا للغاية ومتاحاً".

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وكانت إيران قد أعلنت عن تقليص بعض التزاماتها بالاتفاق النووي لفترة 60 يوما، كـ"فرصة" للدول الأوروبية لتقوم بتفعيل التبادلات التجارية والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

كما هددت طهران الاتحاد الأوروبي بالخروج من الاتفاق النووي إذا ما تمت إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

من جهتها، تقول دول أوروبية إنها تريد الحفاظ على الصفقة النووية مع إيران، لكنها رفضت "الإنذارات النهائية" من طهران.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال إن "عملية التخصيب بنسبة 20% أسهل من التخصيب أقل من ذلك".