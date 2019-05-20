شكرا لقرائتكم سيناتور جمهوري: إيران وراء الهجمات والتهديدات الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام إن تقارير مستشار الأمن القومي جون بولتون تُظهر أن إيران تقف وراء الهجمات التي طالت السفن في مياه الإمارات الإقليمية والهجمات ضد المنشآت النفطية السعودية والصواريخ التي استهدفت السفارة الأميركية في بغداد.

وكتب غراهام في تغريدات على حسابه على موقع "تويتر": "تلقيت للتو إحاطة من مستشار الأمن القومي بولتون حول تصاعد التوترات مع إيران. من الواضح أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، هاجمت إيران خطوط الأنابيب وسفن الدول الأخرى وأطلقت موجة تهديد ضد المصالح الأميركية في العراق".

وأضاف: "الخطأ يقع على عاتق الإيرانيين، وليس الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى".

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وشدد غراهام على أنه "إذا تم تفعيل التهديدات الإيرانية ضد الأفراد والمصالح الأميركية، يجب علينا أن نقوم برد عسكري ساحق". وختم مطالباً بـ"موقف حازم" من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الصاروخ الذي سقط بمحيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء في بغداد مساء الأحد من نفس الطراز الذي تروجه إيران، وتستخدمه الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط.

يأتي هذا بينما هدد الحرس الثوري الاثنين، ضمنيا، بتصعيد الهجمات ضد دول المنطقة ومصالح الولايات المتحدة، بينما ينفي المسؤولون الإيرانيون تورطهم المباشر في الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلات نفط في مياه الإمارات الإقليمية ومهاجمة منشآت نفط سعودية من قبل ميليشيات الحوثي واستهداف السفارة الأميركية في بغداد.

وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، إن "الحرس بإمكانه تصعيد عملياته أكثر مما يقوم به حالياً"، دون أن يشير مباشرةً إلى تورط إيران في العمليات الأخيرة.