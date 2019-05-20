ضاهر اعطى اوامره لمكاتب الجمارك باستلام تصاريح شركات النفط وبالتالي العودة لتسليم المحروقات

أعلن مدير عام ​الجمارك​ ​بدري ضاهر​ عن إعطائه الاوامر لمكاتب الجمارك باستلام تصاريح شركات النفط وبالتالي العودة لتسليم ​المحروقات​". وكانت قد كشفت مصادر مطلعة، عبر "النشرة" ، أن المعلومات عن وجود أزمة بنزين في البلد مضخمة، مشيرة إلى أن هناك حالة هلع غير مبررة لدى المواطنين الذين توافدوا إلى محطات المحروقات. وأكدت المصادر أن هناك كميات كافية في السوق، لكنها شددت على أن المطلوب حل مسألة إضراب موظفي الجمارك بأسرع وقت ممكن.

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