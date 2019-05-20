اعتبر وزير المال علي حسن خليل أن "الكلام أننا نحتاج الى جلسات إضافية يتجاوز المنطق الذي أدرنا به جلسات النقاش وكل المطلوب أصبح حاضراً ولا مبرر للتأخير عن جلسة سريعة غداً وهذا الكلام يعقد الأمور أكثر ويخلق مبررات للشارع من دون أي سبب حقيقي".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد علي خليل "أننا مسؤولون أمام الناس والمفروض أن نعزز ثقة اللبنانيين بالدولة في قدرتها على اتخاذ القرارات وليس على التمييع والإطالة من دون أي مبرر".
كانت هذه تفاصيل خبر علي خليل: المفروض أن نعزز ثقة اللبنانيين بالدولة بقدرتها على اتخاذ القرارات لا التمييع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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