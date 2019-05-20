OTV: التباحث مستمر وساترفيلد قد يعود الى لبنان

لفت مصدر مطلع على لقاء وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ ومساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون ​الشرق الأوسط​ ​دايفيد ساترفيلد​ للـOTV، إلى أن "التباحث مستمر وساترفيلد قد يعود الى ​لبنان​".

وغادر ساترفيلد وزارة الخارجية بعد لقائه باسيل من دون الإدلاء بأي تصريح.

وكان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ قد التقى بعد ظهر اليوم ساترفيلد​ في ​عين التينة وبحث معه في موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية، وعلم أن هناك تقدم في المساعي التي يقوم بها ساترفيلد في هذا الاطار.

يذكر أن ساترفيلد وصل إلى ​بيروت​ ليل الثلثاء الماضي في زيارة لم يعلن عنها سابقًا، ومن ثم انتقل إلى ​تل أبيب​ عن طريق قبرص في مهمة تمتد ليومين على الأقل لمناقشة الطروحات اللبنانية الجديدة الخاصة بآلية المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية و​البحرية اللبنانية​ -الإسرائيلية.

واشارت مصادر لصحيفة "الجمهورية" الى ان "الأجواء المحيطة بحركة ساترفيلد إيجابية أكثر من أي وقت مضى، فاللهجة الأميركية مغايرة للسابق، وثمة رغبة أكيدة وواضحة عكسها ساترفيلد للمسؤولين ال​لبنان​يين بإنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن، عبر اتفاق يرضي الطرفين اللبناني وال​إسرائيل​ي".