OTV: التباحث مستمر وساترفيلد قد يعود الى لبنان

لفت مصدر مطلع على لقاء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ومساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط دايفيد ساترفيلد للـOTV، إلى أن "التباحث مستمر وساترفيلد قد يعود الى لبنان".
وغادر ساترفيلد وزارة الخارجية بعد لقائه باسيل من دون الإدلاء بأي تصريح.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد التقى بعد ظهر اليوم ساترفيلد في عين التينة وبحث معه في موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية، وعلم أن هناك تقدم في المساعي التي يقوم بها ساترفيلد في هذا الاطار.
يذكر أن ساترفيلد وصل إلى بيروت ليل الثلثاء الماضي في زيارة لم يعلن عنها سابقًا، ومن ثم انتقل إلى تل أبيب عن طريق قبرص في مهمة تمتد ليومين على الأقل لمناقشة الطروحات اللبنانية الجديدة الخاصة بآلية المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية والبحرية اللبنانية -الإسرائيلية.
واشارت مصادر لصحيفة "الجمهورية" الى ان "الأجواء المحيطة بحركة ساترفيلد إيجابية أكثر من أي وقت مضى، فاللهجة الأميركية مغايرة للسابق، وثمة رغبة أكيدة وواضحة عكسها ساترفيلد للمسؤولين اللبنانيين بإنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن، عبر اتفاق يرضي الطرفين اللبناني والإسرائيلي".
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