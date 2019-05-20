اصابة مواطن اثر سقوطه عن علو 3 أمتار على الكورنيش البحري في غزير

اصيب مواطن في العقد الثالث من العمر اثر سقوطه عن علو 3 أمتار على الكورنيش البحري في غزير - ​كسروان​.

وسارعت إلى المكان ​فرق الإسعاف​ في مركز ​الدفاع المدني​ في ​جونية​ وقدمت له الإسعافات اللازمة، ونقله عناصر ​الصليب الأحمر​ إلى المستشفى لتلقي العلاج.