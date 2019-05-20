اصابة مواطن اثر سقوطه عن علو 3 أمتار على الكورنيش البحري في غزير

اصيب مواطن في العقد الثالث من العمر اثر سقوطه عن علو 3 أمتار على الكورنيش البحري في غزير - كسروان.
وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جونية وقدمت له الإسعافات اللازمة، ونقله عناصر الصليب الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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