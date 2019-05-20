وفد من العرفان زار المتروبوليت بقعوني وتوافق على اهمية توطيد أواصر العلاقة

زار وفد من مؤسسة "العرفان التوحيدية" برئاسة أمينها عام الشيخ سامي أبي المنى راعي أبرشية ​بيروت​ وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت ​جورج بقعوني​ في مقر المطرانية، حيث تم التداول، بحسب بيان لمؤسسة العرفان، في "واقع العيش التاريخية بين أبناء الجبل وأبعادها الوطنية، وأهمية توطيد أواصر العلاقة بين مؤسسة العرفان التوحيدية والمطرانية".

ضم وفد العرفان كلا من المشايخ: يوسف الأشقر وحليم الدبيسي وحمزة الكوكاش ونجيب الصايغ، كما حضر اللقاء عضوا لقاء أبناء الجبل،الدكتور سهيل أبو حلا ومنير حمزة.

وقد حمل الوفد دعوة من رئيس المؤسسة الشيخ ​علي زين الدين​ ومديرها العام الشيخ نزيه رافع للمطران بقعوني لزيارة المؤسسة في ​الشوف​، وقد وعد المطران بتلبيتها في الوقت المناسب.