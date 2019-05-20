اعلن مجلس القضاء الاعلى في بيان، انه "على ضوء ما دأبت عليه بعض المواقع الالكترونية من نشر أخبار تمس بالسلطة القضائية وتشهر بأفرادها، ما من شأنه النيل من كرامة القضاء، وآخرها الموقع المسمى "كواليس"، قرر مجلس القضاء الأعلى الطلب من حضرة النائب العام التمييزي بالإنابة النظر في المقتضى".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس القضاء طلب من النائب العام التمييزي بالإنابة النظر في ما ورد على احد المواقع من مس بالسلطة القضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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