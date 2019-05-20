أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان "الولايات المتحدة لم تسع للحوار مع إيران"، مشيراً الى "أنني متأكد من أن إيران ستتصل بنا عندما تكون مسعدة لذلك".
وفي تصريح له، أوضح ترامب أن "الاقتصاد الإيراني ينهار وأنا حزين على الشعب هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الاقتصاد الإيراني ينهار وأنا حزين على الشعب هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.