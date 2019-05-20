النشرة: العثور على جثة مواطن مصاب بطلق ناري بجرد وادي العرايش بزحلة

أفاد مراسل "​النشرة​" بأن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملت على نقل جثة المواطن ج.ك. مصاب بطلق ناري من جرد وادي العرايش بزحلة الى ​مستشفى الياس الهراوي الحكومي​".

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